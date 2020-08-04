Понасенков осудил правительство Макрона за вседозволенность цыган

На улицах французской коммуны Ла-Вульт-сюр-Рон уже несколько дней продолжаются массовые драки между представителями двух румынских кланов. Все началось с небольшой перепалки, в ходе которой участники разбили стекла нескольких машин на улице перед местной школой.

Прибывшие на место жандармы разогнали иммигрантов, но на следующий день румыны вновь подрались, на этот раз позвав с обеих сторон значительное подкрепление. В общей сложности в столкновении кланов принимало участие 50 человек.

Историк и режиссер Евгений Понасенков в беседе с «Политикой Сегодня» связал беспорядки в Ла-Вульт-сюр-Роне с кризисом миграционной политики Западной Европы.

«Нельзя допускать в страны группы лиц, которые, безусловно, находятся ниже по статусу, чем граждане Франции, Германии, Италии и Великобритании. А что касается конкретно румын – эта тема поднимается еще с нулевых годов», — считает эксперт.

С 2008 года вокруг большинства крупных французских городов возникли стихийные цыганские поселения. Поводом для этого стало вступление Румынии в Евросоюз. В августе 2010 года правительство президента Николя Саркози начало массовую депортацию румынских иммигрантов. Париж даже предлагал цыганам деньги в обмен на то, что они вернутся на историческую родину.

Цыгане приняли пособия от французского правительства, но доехав до Румынии, благополучно вернулись обратно. Понасенков обратил внимание, что подобный обман стал возможен благодаря политики ЕС, которая позволяет «полное безобразие и полную открытость границ для варваров».

«Я считаю, что это аналогичная проблема с чеченской и арабской мафией на территории Франции, а также с погромами, которые устраивают афроамериканцы. Последние два месяца все это происходит одновременно. Правительство Эмманюэля Макрона абсолютно некомпетентно, оно губит Францию. Потому что в правительстве сидят люди, которые не понимают, как руководить страной. В стране в этом плане будет все только хуже», — полагает специалист.

Понасенков напомнил про преступную деятельность чеченской общины во Франции. Представители локальных группировок периодически устраивают столкновения с выходцами из стран Северной Африки. В докладе службы информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции говорится, что причиной конфликтов являются проблемы в нелегальном сегменте экономики.

К примеру, 15 июня 2020 года более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона, чтобы отомстить за избиение 16-летнего чеченского мальчика местными наркоторговцами. В результате столкновения были тяжело ранены 11 человек.

Чтобы выправить положение в стране, Париж должен полностью изменить идеологические, юридические и политические доктрины в отношении «нефранцузов», уверен Понасенков. Все граждане, которые собираются приехать во Францию на долгий срок, должны получать рабочие визы.