Военная полиция России совместно с Центром по примирению враждующих сторон в Сирии провела очередную гуманитарную акцию для жителей провинции Дамаск.

В населенный пункт Джейдет Артуз были доставлены продуктовые наборы, сообщает Федеральное агентство новостей. Гуманитарная акция продолжается третий день, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в Сирии.

Сирийцы получили в продуктовых наборах муку, рис, сахар, чай, а также сгущенное молоко. В общей сложности, сотрудники ЦПВС раздали 250 наборов весом более 1 200 килограмм.

Начальник администрации Джейдет Артуза вместе с жителями города поблагодарили российских военных за оказанную помощь.

"Россия поддерживает Сирию и ее жителей с 2015 года. Мы очень ценим эту поддержку и безгранично благодарны вам! Мы надеемся, что сотрудничество наших стран будет продолжаться еще долгие годы!" — отметил глава администрации.

Помимо этого, на гуманитарной акции присутствовал представитель партии "Баас", также поблагодаривший Россию за оказание помощи населению и поддержку Сирии в борьбе с терроризмом.

Российским ЦПВС было проведено свыше 2 400 гуманитарных акций. Нуждающиеся жители Сирии получили более 4 тысяч тонн продовольствия и предметов первой необходимости.