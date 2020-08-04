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17:03   4 Августа 2020
Происшествия

Организаторы незаконных митингов в Хабаровске вовлекали детей в беспорядки

Организаторы незаконных митингов в Хабаровске вовлекали детей в беспорядки

Группы несовершеннолетних замечены на незаконных митингах в поддержку задержанного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Подростки присутствовали на несанкционированной акции, прошедшей в Хабаровске 26 июля, без сопровождения взрослых. Организаторам беспорядков грозит штраф до 50 тыс. рублей или арест за вовлечение детей в незаконные митинги, сообщает Дзен-канал "АнтиПропаганда". Согласно КоАП РФ, юрлица могут получить более серьезные санкции — до 500 тыс. рублей штрафа.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в организации убийств и покушении. Следствие установило, что преступления с его участием совершались в 2004-2005 годы.

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Автор: Илья Романович
#хабаровск #несовершеннолетние #штрафы #коап #митинги

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