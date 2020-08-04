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18:38   4 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Политолог Джаралла указал на роль Польши в зависимости Украины от газа РФ

Политолог Джаралла указал на роль Польши в зависимости Украины от газа РФ

Политолог Владимир Джаралла объяснил заявление главы украинского «Нафтогаза» Андрея Коболева об отказе Киева возвращаться «во времена энергетической зависимости от РФ» покупкой российского газа у третьих стран.

«Энергетическая зависимость существует в реальности. Просто отказ от закупок газа у РФ означает покупку российского газа через посредников в Европе. Украина начала это практиковать еще во времена президента Ющенко, а после начала гражданской войны в 2014 году это стало обычным явлением. Российский газ Украина получает через Польшу, Словакию», — объяснил политолог в комментарии «Политике сегодня».

Политолог Джаралла развеял миф независимости Украины от российского газа

Киев предпочитает переплачивать из политических соображений посредникам, чем покупать газ у России напрямую, считает Джаралла. Пока политики делают громкие заявления, страна продолжает потреблять российский газ. Попытки США войти на европейский рынок со сланцевым газом почти не повлияли на объемы транзита привычного голубого топлива.

«В данном случае ситуация такова, что даже начавшаяся на нефтегазовом рынке война в США, которые демпингуют и пытаются создать конкурентные преимущества, создавая проблемы для остальных, особо на эту ситуацию не повлияла. Все остается неизменным», — добавил политолог.

Политолог Джаралла развеял миф независимости Украины от российского газа

В «Нафтогазе» отметили, что Украина не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит выгодные цены и условия. Какие именно цены и условия интересуют Киев в «Нафтогазе» не уточнили.

«Для того, чтобы заявить какие-то особые условия, нужно хотя бы их озвучить. Украинская сторона не делала этого ни разу. Вместо этого следовали лишь политические заявления и постоянные, достаточно агрессивные, действия», — отметил политолог.

Джаралла полагает, что шансы Киева получить от российского газового монополиста выгодные условия по новым контрактам понизили затяжные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом». Отношения между компаниями испортились после взаимных исков в арбитражный суд Стокгольма в 2014 году. Украинская компания требовала от российской компенсацию переплаты за предыдущие поставки газа. Суд встал на сторону Киева.

«В результате чего, отношения стали еще хуже. Но даже их можно было бы преодолеть так как существует политическая воля как со стороны российского руководства для возможности контактов, так и политическая воля со стороны Украины. Здесь нет экономики, здесь есть исключительно действия, обусловленные политическими интересами», — подытожил Джаралла.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #сша #украина #газ

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