Декриминализация бытового насилия развязала руки потенциальным преступникам

Еще в 2017 году Государственная Дума приняла изменения в 116 статью УК РФ, согласно которым за насилие в быту больше не предусмотрена уголовная ответственность. Эксперт-криминалист, профайлер Дмитрий Кирюхин считает, что такая поправка в законе развязала руки потенциальным насильникам. Об этом он заявил во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот».

«Первое нарушение — это всего лишь штраф, а иногда одного раза достаточно чтобы был труп. Раньше хотя бы статья 116 (Побои – прим. ред.) УК РФ их усмиряла. Сейчас ничего», — объяснил он.

Сейчас под «побоями» в подписанном законе подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий». Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. За них грозит только штраф 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или исправительные работы.

По словам Кирюхина, после принятия таких изменений в УК РФ, многие женщины стали еще больше бояться заявлять на своего супруга. Ведь за решеткой он все равно не окажется, а для нее это может обернуться еще более серьезными последствиями.

«Приезжает замученный участковый и говорит — давайте вы не будете ничего писать, его все равно не посадят, штраф наложат на всю семью, а потом он вернется и отмутузит вас еще больше. После этого увеличивается количество потерпевших в травмпунктах», — говорит эксперт.

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала «Политике сегодня», что среди лиц, совершивших убийство и покушение на убийство в 2017 году, 85% составляли мужчины. Среди сравнительно небольшого числа женщин-убийц — 79% были жертвами домашнего насилия тех, кого они убили.