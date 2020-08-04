Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Свинцов: "комбинированный" Рунет позволит защитить россиян

Депутат Свинцов: "комбинированный" Рунет позволит защитить россиян

 Жалобу Грудинина в ЕСПЧ сочли за крах коммунистических идей

Жалобу Грудинина в ЕСПЧ сочли за крах коммунистических идей
ПФР объяснил, кто претендует на получение детской выплаты в 10 тысяч рублей

ПФР объяснил, кто претендует на получение детской выплаты в 10 тысяч рублей

 Политолог Джаралла указал на роль Польши в зависимости Украины от газа РФ

Политолог Джаралла указал на роль Польши в зависимости Украины от газа РФ
Понасенков осудил правительство Макрона за вседозволенность цыган

Понасенков осудил правительство Макрона за вседозволенность цыган

 Названы основные киберугрозы во время пандемии

Названы основные киберугрозы во время пандемии
Депутат Свинцов: "комбинированный" Рунет позволит защитить россиян

Депутат Свинцов: "комбинированный" Рунет позволит защитить россиян

 Жалобу Грудинина в ЕСПЧ сочли за крах коммунистических идей

Жалобу Грудинина в ЕСПЧ сочли за крах коммунистических идей
ПФР объяснил, кто претендует на получение детской выплаты в 10 тысяч рублей

ПФР объяснил, кто претендует на получение детской выплаты в 10 тысяч рублей

 Политолог Джаралла указал на роль Польши в зависимости Украины от газа РФ

Политолог Джаралла указал на роль Польши в зависимости Украины от газа РФ
Понасенков осудил правительство Макрона за вседозволенность цыган

Понасенков осудил правительство Макрона за вседозволенность цыган

 Названы основные киберугрозы во время пандемии

Названы основные киберугрозы во время пандемии
18:29   4 Августа 2020
Россия

Декриминализация бытового насилия развязала руки потенциальным преступникам

Декриминализация бытового насилия развязала руки потенциальным преступникам

Еще в 2017 году Государственная Дума приняла изменения в 116 статью УК РФ, согласно которым за насилие в быту больше не предусмотрена уголовная ответственность. Эксперт-криминалист, профайлер Дмитрий Кирюхин считает, что такая поправка в законе развязала руки потенциальным насильникам. Об этом он заявил во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот».

«Первое нарушение — это всего лишь штраф, а иногда одного раза достаточно чтобы был труп. Раньше хотя бы статья 116 (Побои – прим. ред.) УК РФ их усмиряла. Сейчас ничего», — объяснил он.

Сейчас под «побоями» в подписанном законе подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий». Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. За них грозит только штраф 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или исправительные работы.

По словам Кирюхина, после принятия таких изменений в УК РФ, многие женщины стали еще больше бояться заявлять на своего супруга. Ведь за решеткой он все равно не окажется, а для нее это может обернуться еще более серьезными последствиями.

«Приезжает замученный участковый и говорит — давайте вы не будете ничего писать, его все равно не посадят, штраф наложат на всю семью, а потом он вернется и отмутузит вас еще больше. После этого увеличивается количество потерпевших в травмпунктах», — говорит эксперт.

Криминалист: Декриминализация домашнего насилия развязала руки потенциальным насильникам

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала «Политике сегодня», что среди лиц, совершивших убийство и покушение на убийство в 2017 году, 85% составляли мужчины. Среди сравнительно небольшого числа женщин-убийц — 79% были жертвами домашнего насилия тех, кого они убили.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#домашнее насилие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...