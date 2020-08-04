Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Милонов раскритиковал попытки Bellingcat "авторизовать" фейки

Депутат Милонов раскритиковал попытки Bellingcat "авторизовать" фейки

 Депутат Шерин призвал увеличить оклады всем военнослужащим России

Депутат Шерин призвал увеличить оклады всем военнослужащим России
Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана

Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана

 Россияне призвали США прекратить грязную санкционную игру

Россияне призвали США прекратить грязную санкционную игру
Названы основные киберугрозы во время пандемии

Названы основные киберугрозы во время пандемии

 Польские враги: как и зачем Варшава разжигает конфликт с РФ и Германией

Польские враги: как и зачем Варшава разжигает конфликт с РФ и Германией
Депутат Милонов раскритиковал попытки Bellingcat "авторизовать" фейки

Депутат Милонов раскритиковал попытки Bellingcat "авторизовать" фейки

 Депутат Шерин призвал увеличить оклады всем военнослужащим России

Депутат Шерин призвал увеличить оклады всем военнослужащим России
Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана

Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана

 Россияне призвали США прекратить грязную санкционную игру

Россияне призвали США прекратить грязную санкционную игру
Названы основные киберугрозы во время пандемии

Названы основные киберугрозы во время пандемии

 Польские враги: как и зачем Варшава разжигает конфликт с РФ и Германией

Польские враги: как и зачем Варшава разжигает конфликт с РФ и Германией
16:36   4 Августа 2020
Политика

Россияне призвали США прекратить грязную санкционную игру

Россияне призвали США прекратить грязную санкционную игру

Попавший под санкции Соединенных Штатов россиянин Джейхун Насими Оглы Асланов посоветовал Вашингтону сосредоточиться на ситуации внутри страны, а не пытаться найти врагов по всей планете.

Федеральное агентство новостей собрало круглый стол с россиянами, которые попали под санкции США. Участниками мероприятия стали граждане, которых преследовали американские власти с 2016 года, в частности глава попечительского совета Медиагруппы "Патриот", петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Круглый стол был организован после попытки британского издания Bellingcat подкупить российских журналистов. Некий Питер ван Хьюс открыто предлагал сотрудникам ФАН сфабриковать данные, которые свидетельствуют о якобы вмешательстве России во внутренние дела Соединенных Штатов. Bellingcat также опубликовал пост о продолжении работы над расследованием про вмешательство "фабрики троллей" в американские выборы в этом году.

Один из участников круглого стола ФАН, также попавший под санкции США, Джейхун Насими Оглы Асланов уверен, что очередное расследование Bellingcat — это открытая "охота на ведьм".

"Ну не было и сейчас нет никакого вмешательства в выборы в США! Хоть я и достаточно далек от политики, тем более американской, мне очевидно, что все это делается для очередного политического хайпа, который можно будет использовать для новых обвинений ни в чем не винных людей", — подчеркнул он.

Власти США и "прикормленные" ими журналисты так и не смогли предоставить доказательств "вмешательства" России в американские выборы, сообщил Асланов. Он призвал Вашингтон перестать вести "грязную игру" и сосредоточиться на внутренних проблемах США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #выборы #фан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...