Попавший под санкции Соединенных Штатов россиянин Джейхун Насими Оглы Асланов посоветовал Вашингтону сосредоточиться на ситуации внутри страны, а не пытаться найти врагов по всей планете.

Федеральное агентство новостей собрало круглый стол с россиянами, которые попали под санкции США. Участниками мероприятия стали граждане, которых преследовали американские власти с 2016 года, в частности глава попечительского совета Медиагруппы "Патриот", петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Круглый стол был организован после попытки британского издания Bellingcat подкупить российских журналистов. Некий Питер ван Хьюс открыто предлагал сотрудникам ФАН сфабриковать данные, которые свидетельствуют о якобы вмешательстве России во внутренние дела Соединенных Штатов. Bellingcat также опубликовал пост о продолжении работы над расследованием про вмешательство "фабрики троллей" в американские выборы в этом году.

Один из участников круглого стола ФАН, также попавший под санкции США, Джейхун Насими Оглы Асланов уверен, что очередное расследование Bellingcat — это открытая "охота на ведьм".

"Ну не было и сейчас нет никакого вмешательства в выборы в США! Хоть я и достаточно далек от политики, тем более американской, мне очевидно, что все это делается для очередного политического хайпа, который можно будет использовать для новых обвинений ни в чем не винных людей", — подчеркнул он.

Власти США и "прикормленные" ими журналисты так и не смогли предоставить доказательств "вмешательства" России в американские выборы, сообщил Асланов. Он призвал Вашингтон перестать вести "грязную игру" и сосредоточиться на внутренних проблемах США.