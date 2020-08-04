Россия может запретить авиасообщение с Турцией из-за всплеска пандемии

Россия должна закрыть авиасообщение с Турцией, если подтвердится, что в этой стране действительно вырос уровень заболеваемости COVID-19. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Клинцевич отметил, что российскому правительству необходимо изучить последние данные об эпидемиологической обстановке в Турции и принять соответствующее решение о запрете полетов, пишет Федеральное агентство новостей. Сенатор выразил уверенность, что Роспотребнадзор тщательно следит за ситуацией в Турции и обязательно отреагирует.

Ранее властями Ирака было приостановлено авиасообщение с Турцией на фоне резкой вспышки заболеваемости коронавирусом, зафиксированной турецкими медиками. На минувшей неделе число зараженных за сутки увеличилось до 996 человек, при этом умерло 19 больных.

Исходя из последних данных ВОЗ, Турция находится на пятом месте в глобальном рейтинге заболеваемости COVID-19. В настоящий момент там числится 232 856 заболевших, из них в результате болезни погибли 5728 человек.