География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

В Германии началась вторая волна коронавируса. Об этом заявила глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона изданию Augsburger Allemeine. За последние сутки выявлено 879 новых заболевших, при этом общее число подтвержденных случаев составило 212 320 (данные Института Роберта Коха). Вместе с тем, Йона отметила, что вторая волна гораздо слабее первой, и больницы Германии к ней готовы.

ФРГ пополнила ряд стран, где властям приходится заново вводить ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Политика сегодня» рассказывает о государствах, которые столкнулись с началом второй волны COVID-19.

Во Вьетнаме обнаружили новый тип вируса

В прибрежном городе Дананг во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом 27 июля сообщили на интернет-портале правительства страны. Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонг, анализ генома показал, что измененный вирус более опасен. При этом за последние три месяца в стране не регистрировали новых случаев COVID-19.

Теперь жители Дананга столкнулись с жестким карантином: обязательной дезинфекцией, социальной дистанцией, средствами индивидуальной защиты и запретом на массовые мероприятия. Границы государства в настоящий момент закрыты, среди инфицированных иностранных туристов нет.

A 94,000sq.m sports centre in #Danang is being turned into a field hospital for #COVID19 patients. It can accommodate 2,000 people and will be available in the next few days. pic.twitter.com/sIoFwcqo4k — Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) August 4, 2020

Власти Дананга планируют протестировать все население города на COVID-2019, передает агентство Reuters.

В Австралии вводят комендантский час

Режим бедствия объявили в австралийском штате Виктория — с 17 июня там регистрируют рост числа заразившихся коронавирусом. С 5 августа в штате вводят комендантский час: с 20:00 до 05:00 выйти из дома смогут только те, кто нуждается в медицинских услугах или их оказывает. Движение общественного транспорта в этот период также будет ограничено.

A State of Disaster has been declared in Victoria over the COVID-19 outbreak and Melbourne residents face strict new restrictions including a nightly curfew and limits on movement outside of the home. Here are the details. https://t.co/nCJe9us0Wk — Twitter Moments Australia (@MomentsAU) August 2, 2020

Израиль повысил штрафы за отсутствие масок

В начале июля министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн объявил о второй волне COVID-19. Карантинные ограничения коснулись, прежде всего, многолюдных мест: баров, клубов, ресторанов. Так, правительство запретило все массовые собрания, на дистанционный режим работы перевели не менее 30% госслужащих. Также в планах правительства усилить контроль над пляжами страны. В конце июня власти Израиля повысили штраф за нарушение масочного режима до 463 шекелей (10 тысяч рублей).

Глава Минздрава Юлий Эдельштейн, сообщил, что при таком активном росте заболеваемости коронавирусом и увеличении числа тяжелых больных, велика вероятность повторного введения всеобщего карантина. Это может произойти, если будет преодолен порог в 2000 заразившихся в сутки. pic.twitter.com/H8oSIya7pR — Israel Inside - новости Израиля (@israelinsideinf) July 15, 2020

Каталония надела маски

С 9 июля в Каталонии действует обязательный масочный режим. Кроме того, полностью изолирован район Сегрия (провинция Льейда), в которой поживают более 200 тысяч человек. На ужесточение мер власти автономии пошли после того, как за сутки число новых случаев выросло в два раза. Жители обязаны носить маски даже на улице. За нарушение мер грозят штрафы до 600 евро. По данным на 3 августа, в Испании выявлено 8532 вновь заболевших.

Франция готовится ко второй волне

Во Франции ожидают вторую волну осенью 2020 года. Эксперты полагают, что развитие ситуации во многом будет зависеть от самих граждан, поэтому расслабляться не стоит. В интервью телеканалам France 2 и TF президент Франции Эммануэль Макрон призвал сограждан носить маски и респираторы в замкнутых общественных местах с 1 августа.

A COVID-19 second wave in France this autumn or winter is "highly likely," scientists warned. The European nation has seen an uptick in new infections over the past two weeks. https://t.co/AXekp1InsY — DW News (@dwnews) August 4, 2020

В Москве штрафуют за отсутствие масок в метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что сейчас нет никаких оснований для второй волны коронавируса в столице. По его словам, число новых случаев, выявляемых за сутки, сократилось в 10 раз.

Тем не менее, маски в московской подземке по-прежнему обязательны. Так указано в постановлении мэра от 12 мая. Нарушителям грозит штраф в пять тысяч рублей.

ЕС открывает границы

Несмотря на заявления ряда стран о начале второй волны COVID-19, Евросоюз с 1 июля начал открывать внешние границы для туристов. Сейчас въезжать на территорию ЕС могут граждане Канады, Австралии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Грузии, Уругвая, Японии, Туниса, Алжира, Марокко и Китая.

4 августа власти Черногории разрешили въезд в страну россиянам без дополнительных требований, связанных с коронавирусом.