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География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

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19:18   4 Августа 2020
Весь мир

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

В Германии началась вторая волна коронавируса. Об этом заявила глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона изданию Augsburger Allemeine. За последние сутки выявлено 879 новых заболевших, при этом общее число подтвержденных случаев составило 212 320 (данные Института Роберта Коха). Вместе с тем, Йона отметила, что вторая волна гораздо слабее первой, и больницы Германии к ней готовы.

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

ФРГ пополнила ряд стран, где властям приходится заново вводить ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Политика сегодня» рассказывает о государствах, которые столкнулись с началом второй волны COVID-19.

Во Вьетнаме обнаружили новый тип вируса

В прибрежном городе Дананг во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом 27 июля сообщили на интернет-портале правительства страны. Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонг, анализ генома показал, что измененный вирус более опасен. При этом за последние три месяца в стране не регистрировали новых случаев COVID-19.

Теперь жители Дананга столкнулись с жестким карантином: обязательной дезинфекцией, социальной дистанцией, средствами индивидуальной защиты и запретом на массовые мероприятия. Границы государства в настоящий момент закрыты, среди инфицированных иностранных туристов нет.

Власти Дананга планируют протестировать все население города на COVID-2019, передает агентство Reuters.

В Австралии вводят комендантский час

Режим бедствия объявили в австралийском штате Виктория — с 17 июня там регистрируют рост числа заразившихся коронавирусом. С 5 августа в штате вводят комендантский час: с 20:00 до 05:00 выйти из дома смогут только те, кто нуждается в медицинских услугах или их оказывает. Движение общественного транспорта в этот период также будет ограничено. 

Израиль повысил штрафы за отсутствие масок

В начале июля министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн объявил о второй волне COVID-19. Карантинные ограничения коснулись, прежде всего, многолюдных мест: баров, клубов, ресторанов. Так, правительство запретило все массовые собрания, на дистанционный режим работы перевели не менее 30% госслужащих. Также в планах правительства усилить контроль над пляжами страны. В конце июня власти Израиля повысили штраф за нарушение масочного режима до 463 шекелей (10 тысяч рублей).

Каталония надела маски

С 9 июля в Каталонии действует обязательный масочный режим. Кроме того, полностью изолирован район Сегрия (провинция Льейда), в которой поживают более 200 тысяч человек. На ужесточение мер власти автономии пошли после того, как за сутки число новых случаев выросло в два раза. Жители обязаны носить маски даже на улице. За нарушение мер грозят штрафы до 600 евро. По данным на 3 августа, в Испании выявлено 8532 вновь заболевших.

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

Франция готовится ко второй волне

Во Франции ожидают вторую волну осенью 2020 года. Эксперты полагают, что развитие ситуации во многом будет зависеть от самих граждан, поэтому расслабляться не стоит. В интервью телеканалам France 2 и TF президент Франции Эммануэль Макрон призвал сограждан носить маски и респираторы в замкнутых общественных местах с 1 августа.

В Москве штрафуют за отсутствие масок в метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что сейчас нет никаких оснований для второй волны коронавируса в столице. По его словам, число новых случаев, выявляемых за сутки, сократилось в 10 раз.

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

Тем не менее, маски в московской подземке по-прежнему обязательны. Так указано в постановлении мэра от 12 мая. Нарушителям грозит штраф в  пять тысяч рублей.

ЕС открывает границы

Несмотря на заявления ряда стран о начале второй волны COVID-19, Евросоюз с 1 июля начал открывать внешние границы для туристов. Сейчас въезжать на территорию ЕС могут граждане Канады, Австралии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Грузии, Уругвая, Японии, Туниса, Алжира, Марокко и Китая.

4 августа власти Черногории разрешили въезд в страну россиянам без дополнительных требований, связанных с коронавирусом.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#карантин #вторая волна #коронавирус

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