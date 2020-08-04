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16:42   4 Августа 2020
Весь мир

Названы основные киберугрозы во время пандемии

Названы основные киберугрозы во время пандемии

Интерпол в последнем отчете зафиксировал рост киберпреступлений на фоне пандемии коронавируса. Хакеры манипулируют новостями о COVID-19 и пользуются возросшей зависимостью людей от сетевого общения и сервисов.

«За один четырехмесячный период (январь-апрель 2020 года) одним из партнеров Интерпола в частном секторе было обнаружено около 907 000 спам-сообщений, 737 инцидентов, связанных с вредоносными программами и 48 000 вредоносных URL-адресов – все они связаны с COVID-19», — говорится в докладе.

Перевод людей на изоляцию и удаленную работу открыл новые возможности для киберпреступников. Через взлом домашних компьютеров хакеры могли проникнуть и в рабочие сети, уверен директор направления «Кибербезопасность для населения», специалист по информационной безопасности Олег Седов.

«Дело в том, что та сетевая инфраструктура, которую люди создавали у себя дома во время изоляции, после карантина проникла внутрь корпоративного периметра. Злоумышленники это прекрасно понимали. Имеется в виду, что все ноутбуки и компьютеры с данными, флешками и так далее люди возьмут с собой на работу, прихватив с собой заодно различные шифровальщики, трояны и прочие вредоносные программы», — объяснил эксперт.

Коронавирус выступил сообщником киберпреступников

Коронавирусные реалии подтолкнули злоумышленников к более изощренным методам взлома личных данных граждан. Одним из самых популярных способов стали многочисленные рассылки по электронной почте, в которых хакеры выдавали себя за государственные органы и просили людей предоставить личные данные для занесения в «базы».

Никуда не делись излюбленные сетевыми взломщиками трояны и прочие вредоносные программы. Они проникали в домашние сети, чтобы открыть киберпреступникам доступ к денежным счетам и переводам. Ведь с момента начала изоляции популярность сетевых покупок и сервисов доставок возросла во много раз.

В докладе Интерпола сказано, что хакеры также пытались воздействовать на людей посредством фейковых новостей и непроверенной информации. Распространяя теории заговора и ложные данные по сети, злоумышленники способствовали «возникновению тревоги в сообществах и в некоторых случаях осуществлению кибератак».

Сотрудники полицейской организации считают, что появление вакцины от COVID-19 спровоцирует новую волну киберпреступлений. Седов полагает, что дело тут не в лекарстве от коронавируса.

Коронавирус выступил сообщником киберпреступников

«Тут не вакцина виновата, а общая невнимательность людей. Есть те, кто сохранял бдительность на протяжении всей изоляции. Они и останутся защищенными в последствии. А есть те, кто при каждой истерике и новостном вбросе начинали открывать первые попавшиеся электронные письма и диктовать личные данные. Тут, скорее, вопрос киберобразованности граждан каждой отдельной страны», — заключил директор направления «Кибербезопасность для населения».

Помимо троянов и программ-вымогателей, Интерпол зафиксировал рост числа DDoS-атак и случаев применения специальных вирусных программ. Они блокировали рабочие компьютеры с целью получения выкупа. Также киберпреступники не гнушались продажей фальшивых лекарств и медицинских товаров. 14% обращений к международной организации связаны именно с этим.

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Автор: Роман Самойлов
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