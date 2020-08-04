Депутат Шерин призвал увеличить оклады всем военнослужащим России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин поддержал решение Минобороны ввести ежемесячные специальные надбавки к окладу для 45 тысяч военных. Новые надбавки получат военнослужащие Главного управления Генерального штаба, ракетных войск стратегического назначения, а также летного состава и плавсостава.

«Отрадно, что министерство обороны отслеживает ситуацию в стране и, если уровень доходов граждан не соответствует расходам, которые они вынуждены нести, то, соответственно, их надо пересматривать. Мы должны признать, что вооруженные силы РФ всегда несут службу, сопряженною с риском для жизни. Конечно, необходимо рассматривать различные варианты, чтобы увеличивать их ежемесячные доходы», — сказал депутат в комментарии «Политике сегодня».

Генерал армии Сергей Шойгу объяснил, что надбавку установили от оклада по воинской должности: для офицеров — 100 процентов оклада, для прапорщиков и сержантов — 110 процентов, для солдат — 120. Более 45 тысяч военных получат выплаты, средний размер которых составит 23 тысячи рублей ежемесячно.

«Мы прекрасно понимаем, что есть войска вспомогательные, а есть боевые подразделения, которые находятся на острие событий. Я за то, чтобы всем военным, всем людям в форме пересмотрели оклады в большую сторону», — высказался Шерин.

Депутат напомнил о решении жилищного вопроса, который давно волновал военных. Речь идет о военной ипотеке. Сейчас не нужно служить десятилетия, чтобы встать в очередь и ждать ордер на квартиру.

«Сегодня военные после срока службы в три года имеют право подать заявку и получить военную ипотеку. Государство оплатит ипотеку, пока он служит. Если не дослужил до 20 лет, уволился, то дальше доплатит сам», — объяснил Шерин.

Также у военных есть льготы на покупку автомобиля отечественного производства, продолжил перечислять блага службы в ВС РФ депутат, и система премирования за сдачу нормативов по физической подготовке.

«Ежеквартально офицеры сдают зачет по физподготовке, если на отлично, тогда их ежемесячный оклад гораздо выше, чем у товарищей, у которых худшие показатели. Скажем так, лейтенант, а это самое первое офицерское звание, которое получает выпускник десантного училища, получает на руки 65 тысяч рублей. Это без надбавок и выслуги, а далее учитывают сложность, экстремальные условия, растет он в воинском звании и там уже идут соответствующие доплаты», — подытожил Шерин.