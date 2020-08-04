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16:57   4 Августа 2020
Россия

Депутат Шерин призвал увеличить оклады всем военнослужащим России

Депутат Шерин призвал увеличить оклады всем военнослужащим России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин поддержал решение Минобороны ввести ежемесячные специальные надбавки к окладу для 45 тысяч военных. Новые надбавки получат военнослужащие Главного управления Генерального штаба, ракетных войск стратегического назначения, а также летного состава и плавсостава.

«Отрадно, что министерство обороны отслеживает ситуацию в стране и, если уровень доходов граждан не соответствует расходам, которые они вынуждены нести, то, соответственно, их надо пересматривать. Мы должны признать, что вооруженные силы РФ всегда несут службу, сопряженною с риском для жизни. Конечно, необходимо рассматривать различные варианты, чтобы увеличивать их ежемесячные доходы», — сказал депутат в комментарии «Политике сегодня».

Депутат Шерин растолковал материальные плюсы военной службы

Генерал армии Сергей Шойгу объяснил, что надбавку установили от оклада по воинской должности: для офицеров — 100 процентов оклада, для прапорщиков и сержантов — 110 процентов, для солдат — 120. Более 45 тысяч военных получат выплаты, средний размер которых составит 23 тысячи рублей ежемесячно.

«Мы прекрасно понимаем, что есть войска вспомогательные, а есть боевые подразделения, которые находятся на острие событий. Я за то, чтобы всем военным, всем людям в форме пересмотрели оклады в большую сторону», — высказался Шерин.

Депутат Шерин растолковал материальные плюсы военной службы

Депутат напомнил о решении жилищного вопроса, который давно волновал военных. Речь идет о военной ипотеке. Сейчас не нужно служить десятилетия, чтобы встать в очередь и ждать ордер на квартиру.

«Сегодня военные после срока службы в три года имеют право подать заявку и получить военную ипотеку. Государство оплатит ипотеку, пока он служит. Если не дослужил до 20 лет, уволился, то дальше доплатит сам», — объяснил Шерин.

Также у военных есть льготы на покупку автомобиля отечественного производства, продолжил перечислять блага службы в ВС РФ депутат, и система премирования за сдачу нормативов по физической подготовке.

«Ежеквартально офицеры сдают зачет по физподготовке, если на отлично, тогда их ежемесячный оклад гораздо выше, чем у товарищей, у которых худшие показатели. Скажем так, лейтенант, а это самое первое офицерское звание, которое получает выпускник десантного училища, получает на руки 65 тысяч рублей. Это без надбавок и выслуги, а далее учитывают сложность, экстремальные условия, растет он в воинском звании и там уже идут соответствующие доплаты», — подытожил Шерин.

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Автор: Андрей Рыдаль
#минобороны #шойгу #военные #шерин

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