Водители поприветствовали изменения стандарта для автомобильных номеров

Изменения в национальном стандарте госномеров для автомобилей, мотоциклов и других видов транспорта начали действовать в России с 4 августа. Зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев прокомментировал нововведения.

Новые номерные знаки на транспорте не окажут негативного влияния на дорожное движение, поэтому никаких особенных изменений ожидать не стоит. По мнению Матвеева, внесенные изменения рано или поздно должны были быть введены, поскольку один размер госзнака практически невозможно разумно расположить на всех видах транспорта.

Эксперт назвал преобразования нейтральными, поскольку они не ведут к каким-то серьезным последствиям, сообщает телеканал "360". Матвеев придерживается мнения, что все производимые поправки и новшества должны приводить к улучшению безопасности на дорогах.