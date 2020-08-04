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15:06   4 Августа 2020
Экономика

ПФР обеспечит адресное получение детского пособия в размере 10 тысяч рублей

ПФР обеспечит адресное получение детского пособия в размере 10 тысяч рублей

Введенная российским государством выплата для детей от 3 до 16 лет дойдет до всех, кому она положена, заявил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

По данным Пенсионного фонда России, детское пособие в размере 10 тысяч рублей получили 90% семей, предварительно подав заявление. Оставшаяся часть граждан не подала заявку на получение денег, так как они проживают в горных и северных районах страны. В некоторые населенные пункты сложно добраться, и там не всегда есть доступ к интернет-связи. Однако, сотрудники ПФР собираются найти эти семьи и оформить для них получение пособия сразу за два месяца.

Принятая мера направлена на поддержку россиян, оказавшихся в затруднительном материальном положении, отметил Сигал в своем комментарии для ФАН. Он пояснил, что ПФР намерен адресно доставить деньги родителям, которые не смогли обратиться в ведомство. Денежная поддержка поддержит потребительский спрос россиян, что положительно отразится на экономике страны, уверен первый вице-президент "Опоры России".

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Автор: Василий Пименов
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