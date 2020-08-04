Стройки готовы платить российским специалистам

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено увеличить число отечественных специалистов на стройках. Глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что Россия на фоне пандемии коронавируса столкнулась со значительным оттоком иностранных граждан, подавляющее большинство которых работало на строящихся объектах:

«Строительная отрасль начинает в этом плане испытывать дискомфорт. Я считаю, что и федеральное министерство, и регионы должны ставить перед собой задачу и решать ее таким образом, чтобы все строительные объекты, которые у нас будут возводиться на территории Российской Федерации, чтобы все это делалось, естественно, нашими специалистами, специалистами российского происхождения».

Привлечение на стройки российских специалистов потребует дополнительных трат на оплату рабочих часов, однако это не станет критической потерей для отечественной отрасли. Такое мнение в разговоре с «Политикой сегодня» высказал государственный советник РФ, бывший вице-президент Ассоциации строителей России (АСР) Владимир Пономарев.

«Дополнительная оплата отечественной рабочей силы станет, безусловно, не самым приятным фактором для российского строительства. Но нужно помнить, что вместе с оттоком населения из-за коронавируса в стране возросла безработица. Людям сегодня, как мне кажется, "не до жиру". Еще полгода назад разница в запросах россиян и гастарбайтеров различалась в разы. Я думаю, сегодня российские граждане будут более сговорчивее», — сообщил советник.

По словам Пономарева, на сегодняшний день строительная отрасль в России переживает не лучшие времена. Из-за коронавируса многие дома не сдаются в срок, рабочие площадки «замораживают». Интерес со стороны покупателей тоже снизился из-за экономического спада.

«Мне кажется, сегодня россияне не будут требовать зарплат, которые будут существенно выше, чем у гастарбайтеров. <…> Это негативный фактор, но не трагичный. Трагичность, скорее, в том, что у людей нет денег на покупку квартир. А также крайне тяжелое реформирование отрасли, переход от долевого строительства к кредитным схемам», — добавил специалист.

Владимир Якушев сообщил о необходимости привлекать на стройки российских рабочих в ходе независимой оценки квалификации в строительстве на площадке Московского государственного строительного университета (МГСУ).

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин обращал внимание, что дефицит рабочей силы на строительных участках может привести к «неожиданным тормозам в скорости выхода новых площадок в стройку». По его мнению, это замедлит темпы строительства в Москве и Подмосковье.