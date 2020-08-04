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15:00   4 Августа 2020
Общество

Правительство Москвы опровергло утечку данных мошенникам

Правительство Москвы опровергло утечку данных мошенникам

Столичное правительство опровергло утечку данных из информационных систем, об этом заявили в московском департаменте информационных технологий (ДИТ).

Как уточнили в ведомстве, с начала 2020 года никаких утечек данных из систем не зафиксировано. В пресс-службе добавили, что все информационные системы защищены и имеют аттестат соответствия требованиям по безопасности информации, пишет ТАСС.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что в даркнете мошенники пытаются продать данные якобы участников дистанционного голосования по поправкам к Конституции, которое проходило в таком формате в Москве и Нижегородской области. В этих списках есть якобы обезличенные номера паспортов россиян. Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух заявил, что данные, о которых идет речь, недействительны, передает RT.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #россия #утечка

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