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18:05   4 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Обращение Лукашенко к белорусскому народу. Главное

Обращение Лукашенко к белорусскому народу. Главное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к народу и парламенту: говорил о предстоящих выборах, пандемии, отношениях с Россией и не только.

Но первый пункт для белорусского главы наиболее актуален. Шестые президентские выборы пройдут в стране 9 августа, а ситуация осложняется тем, что помимо Лукашенко есть и другие кандидаты: беспартийные Андрей Дмитриев, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая и баллотирующийся от Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень. В красноречивой речи Александр Григорьевич не обошел их стороной. 

О выборах, конституционных реформах и оппозиции

Белорусский лидер пообещал провести честные выборы, а любые попытки фальсификаций и «кражи голосов» исключить. «Прошелся» и по конкурентам: Канопацкую, Тихановскую и ее помощницу Веронику Цепкало (супругу экс-претендента на пост президента) назвал «тремя несчастными девчонками» — впрочем, по законам политической женской эмансипации такое заявление может кого-нибудь возмутить.

«Различайте реальную политику, реальную оппозицию и "фанерных марионеток". Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда», — призвал белорусский президент.

Лукашенко утверждает, что примет любое демократическое решение белорусов, и даже согласен встать на путь конституционных реформ, если те не вызовут политический кризис.

Обращение Лукашенко к белорусскому народу: главное

Еще четыре года назад он ностальгически вспоминал о советских временах и сожалел о распаде СССР: государство нужно было «доработать», а не разрушать, сетовал Лукашенко. Вот и в сегодняшнем обращении, вооружившись советскими трибунными традициями, он не забыл ни про людей, ни про станок.

«Осуществляя перемены, нужно идти от людей и станка. Перемены должны приносить пользу стране, укрепляя ее, а не разрушая. Белорусский путь реформ — это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственных сырьевой базе, науке и компетенциях», — заявил Лукашенко.

Однако возвращать конституцию страны образца 1994 года, отдающую преимущество в управлении страной парламенту, а не президентской власти, Лукашенко наотрез отказался — говорит, такой поворот вернет Белоруссию в «лихие девяностые».

Обращение Лукашенко к белорусскому народу: главное

О демографии, экономике и международных отношениях

Не удивительно, что перед выборами Лукашенко пообещал повысить среднюю зарплату по стране в два раза всего за пять лет. Приватизации сельскохозяйственных земель, находящихся сейчас в государственной собственности, не будет, заверил белорусский глава, как и передела собственности в государстве.

Политические оппоненты президента «повторяют, как мантру, что белорусы вымирают, не рождают». На это Лукашенко решил ответить с помощью приема сравнения и заявил, что за 30 лет население Украины сократилось на 20%, Литвы — на 25%, Латвии — на 30%… а Белоруссии — всего на 8%. Глава страны напомнил о демографической яме 1990-х годов и «современном обществе», ценности которого ставят на первое место карьеру и «жизнь для себя», а не деторождение.

«Поэтому с самого начала существования государства делаем все, чтобы вернуть традиции многодетности в общество, повысить ценность семьи с несколькими детьми», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент отметил и повышенный «предметный интерес» Запада к стране, но тут позиция Минска осталась бескомпромиссной.

«Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную предсказуемую внешнюю политику. РФ была, есть и будет нашим ближайшим союзником — кто бы ни был у власти в Беларуси и РФ. Это непреодолимый фактор», — обозначил позицию страны Лукашенко.

Белоруссия будет выстраивать дипломатические отношения «с Западом, и с Америкой, и с Китаем, нашими соседями, а также со странами дальней дуги». Тем не менее, в разнообразные проблемы на политической арене страна «ввязываться» не собирается.

Обращение Лукашенко к белорусскому народу: главное

О коронавирусе

Белоруссия испытание COVID-19 выдержала — эпидемия проверила общество на прочность, а вся вертикаль власти работала слаженно, утверждает белорусский лидер. Врачам и власти нужно доверять, констатировал Лукашенко, но не обошлась речь президента без нотки «коронаскепсиса».

Пандемия стала «фактически прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических интересов»: в этом контексте Лукашенко упомянул конфликт США и Китая. По официальным данным, на 4 августа в Белоруссии зарегистрировано 68 166 зараженных инфекцией.

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Автор: Тимофей Булочкин
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