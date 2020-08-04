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14:53   4 Августа 2020
Общество

Психологи раскрыли плюсы и минусы домашнего обучения у детей

Психологи раскрыли плюсы и минусы домашнего обучения у детей

Перевод ребенка на дистанционное обучение может осуществляться по нескольким причинам. Эксперты объяснили, насколько эффективным может быть домашнее образование.

Обучение ребенка на дому может помочь раскрыть его потенциал и позволить взять на вооружение те знания, которые в будущем пригодятся ему для поступления в вуз, уточнила психолог и организатор школы семейного образования Юлия Овчинникова. Сейчас общеобразовательные учреждения не занимаются такой практикой.

Домашнее образование ориентируется на разные типы памяти, помимо зрительной и слуховой, добавила Овчинникова. К минусам такого вида обучения относится нередкое отсутствие ответственности у родителей по организации учебного процесса ребенка. При переходе на дистанционный формат обучения также существует необходимость в социализации детей, передает NEWS.ru.

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Автор: Юлия Яковлева
#дети #образование #психологи

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