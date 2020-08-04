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14:51   4 Августа 2020
Общество

Блогер Манукян: выход трейлера "Шугалей-2" спровоцирует широкий резонанс

Блогер Манукян: выход трейлера "Шугалей-2" спровоцирует широкий резонанс

Трейлер фильма "Шугалей-2" может усилить общественный резонанс и поможет повлиять на ситуацию с освобождением российских социологов из ливийской тюрьмы. Такое мнение выразил блогер и член Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Официальный трейлер кинокартины "Шугалей-2" с комментарием Манукян опубликовал в своем Telegram-канале. Вторая часть картины расскажет о выживании Максима Шугалея и Самера Суэйфана в тяжелых условиях ливийской тюрьмы, и о том, смогут ли россияне вернуться на родину.Блогер Манукян: выход трейлера "Шугалей-2" спровоцирует широкий резонанс В интервью "Слову и Делу" Манукян отметил, что общественный резонанс, вызванный первым "Шугалеем", после выхода второго фильма может существенно увеличиться.

"Я думаю, что это очень большое дело — этот художественный фильм влияет на то, чтобы об истории наших ребят не забывали и старались предпринимать максимальные усилия к тому, чтобы их наконец освободить", - рассказал спикер.

Манукян также выразил надежду, что, когда выйдет "Шугалей-2", ситуация с российскими учеными разрешится и они вернутся домой на родину.

Блогер Манукян: выход трейлера "Шугалей-2" спровоцирует широкий резонанс

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были захвачены террористами так называемого Правительства национального согласия Ливии в 2019 году, и до сих пор удерживаются в ливийской тюрьме "Митига" без предъявления каких-либо обвинений.

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Автор: Юлия Яковлева
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