Глава Белоруссии назвал "несчастными девчонками" Тихановскую и ее сторонниц

Оппозиционный кандидат на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская и ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова являются "несчастными девчонками", заявил президент РБ Александр Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что они "не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит", передает РИА Новости.

"Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит", — сказал он в послании народу страны и национальному собранию.

Также Лукашенко заявил, что оппозиция республики должна уйти в сторону, если она не способна изменить обстановку в стране в лучшую сторону, сообщал телеканал "360".