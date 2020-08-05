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10:13   5 Августа 2020
Россия

Депутат Пушкина: в добровольной армии не будет половой дискриминации

Депутат Пушкина: в добровольной армии не будет половой дискриминации

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в интервью «Политике Сегодня» порассуждала на тему дискриминации в области службы, поскольку у женщин нет обязательного призыва в армию.

«Сегодня в российской армии успешно служат более 41 тысячи женщин, среди них около четырех тысяч офицеров, в том числе 44 полковника. Это чуть более 4% от общей численности военнослужащих, поскольку женщины под призыв не попадают и служат исключительно по контракту», — объяснила депутат.

При этом конкурс в военные вузы у женщин даже выше, чем у мужчин – 27 человек на место, продолжила Пушкина. Женщины в армии занимают все более заметное место, например, вскоре в составе Черноморского флота появится патрульный катер «П-834», который впервые укомплектуют полностью женским экипажем.

«Я убеждена, что будущее за контрактной армией. Если женщина хочет служить родине и получать за это деньги, нужно создать для нее все условия. Как и мужчина, не желающий брать в руки оружие, должен иметь возможность послужить стране как-то иначе. Если армия России станет полностью добровольной и профессиональной, дискриминация мужчин и женщин в ней будет невозможной», — подытожила депутат.

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Автор: Андрей Рыдаль
#армия #контракт #общество #дискриминация #пушкина #гендерное неравенство

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