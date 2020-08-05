Депутат Пушкина: в добровольной армии не будет половой дискриминации

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в интервью «Политике Сегодня» порассуждала на тему дискриминации в области службы, поскольку у женщин нет обязательного призыва в армию.

«Сегодня в российской армии успешно служат более 41 тысячи женщин, среди них около четырех тысяч офицеров, в том числе 44 полковника. Это чуть более 4% от общей численности военнослужащих, поскольку женщины под призыв не попадают и служат исключительно по контракту», — объяснила депутат.

При этом конкурс в военные вузы у женщин даже выше, чем у мужчин – 27 человек на место, продолжила Пушкина. Женщины в армии занимают все более заметное место, например, вскоре в составе Черноморского флота появится патрульный катер «П-834», который впервые укомплектуют полностью женским экипажем.