Депутат Пушкина: в добровольной армии не будет половой дискриминации
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в интервью «Политике Сегодня» порассуждала на тему дискриминации в области службы, поскольку у женщин нет обязательного призыва в армию.
«Сегодня в российской армии успешно служат более 41 тысячи женщин, среди них около четырех тысяч офицеров, в том числе 44 полковника. Это чуть более 4% от общей численности военнослужащих, поскольку женщины под призыв не попадают и служат исключительно по контракту», — объяснила депутат.
При этом конкурс в военные вузы у женщин даже выше, чем у мужчин – 27 человек на место, продолжила Пушкина. Женщины в армии занимают все более заметное место, например, вскоре в составе Черноморского флота появится патрульный катер «П-834», который впервые укомплектуют полностью женским экипажем.
«Я убеждена, что будущее за контрактной армией. Если женщина хочет служить родине и получать за это деньги, нужно создать для нее все условия. Как и мужчина, не желающий брать в руки оружие, должен иметь возможность послужить стране как-то иначе. Если армия России станет полностью добровольной и профессиональной, дискриминация мужчин и женщин в ней будет невозможной», — подытожила депутат.