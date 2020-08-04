Вирусолог Ершов призвал не торопиться с тестом вакцины от COVID-19 на детях

Тестирование вакцины от COVID-19 на детях запланировано на январь-февраль 2021 года. Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов допустил, что испытания вакцины на детях будет только в случае угрозы второй волны коронавируса.

«Насколько я понимаю, это пока только предположения. Если такое решение будет принято, то введут обязательную вакцинацию в календарь прививок: там будет обозначена схема введения, возраст ребенка и так далее», — сказал академик РАН в комментарии «Политике Сегодня».

Вакцина еще не прошла широкие клинические испытания, ее опробовали только на группах добровольцев, поэтому испытывать на детях ее пока точно нельзя.

«С детьми нужно очень аккуратно. Сначала необходимо проверить вакцину на тысячах людей, чтобы понять насколько она эффективна», — пояснил Ершов.

Вместе с тем, Феликс Ершов считает, что бояться второй волны коронавируса россиянам не стоит, так как скоро COVID-19 станет «рядовым заболеванием», наравне с ОРВИ и гриппом.

«Коронавирус сможем легко лечить, и он станет не таким страшным, как сейчас о нем говорят», — прогнозирует собеседник ПС.

Вирусолог призвал россиян обязательно привиться от гриппа этой осенью. В противном случае, человек может перенести заболевание в обостренной форме из-за COVID-19.

Ранее директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследования вакцины от COVID-19 на детях могут занять пять месяцев.

«Мы сейчас этот пакет документов начали прорабатывать, потому что никогда институт не проводил испытания на детях. <…> Педиатры знают эти особенности, и вместе с ними мы сейчас пишем пакет документов, которые представим в Минздрав, чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых», — сказал Гинцбург.

Что касается массовой вакцинации россиян, то она запланирована на октябрь этого года. Сообщается, что в первую очередь прививки будут делать представителям «особых групп», куда включены, в частности, медики и учителя.

Также клинические испытания вакцины начал проводить центр «Вектор», он планирует начать производство в ноябре.