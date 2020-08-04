В Госдуме РФ порекомендовали россиянам к просмотру "Шугалей-2"

Первый официальный трейлер фильма "Шугалей-2" прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов и порекомендовал всем россиянам кинокартину к просмотру.

Соответствующий пост Милонов опубликовал на своей странице в Instagram. Трейлер "Шугалея-2" появился на официальном сайте фильма во вторник, 4 августа. Вторая часть кинокартины покажет, как выживали российские ученые в тяжелых условиях ливийского плена, а также расскажет, смогут ли они в итоге вернуться на родину.

Российские социологи из ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан были схвачены террористами так называемого Правительства национального согласия Ливии еще в 2019 году. До сих пор они незаконно удерживаются в ливийской тюрьме "Митига" без предъявления каких-либо обвинений.

Ряд известных экспертов и публицистов ранее заявлял, что фильм "Шугалей-2" способен вызвать широкий резонанс в обществе и привлечь внимание к проблеме российских граждан в Ливии.