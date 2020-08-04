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13:49   4 Августа 2020
Общество

Щеглов о "Шугалее-2": мы передали события максимально реалистично

Щеглов о "Шугалее-2": мы передали события максимально реалистично

Кинокартина "Шугалей-2" обязательно повлияет на судьбу российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии. Съемочная команда пытается передать события максимально реалистично, заявляет продюсер фильма Сергей Щеглов.

В беседе с NewInform Щеглов рассказал, что съемочная группа фильма сталкивается на площадке со множеством трудностей, связанных со спецификой освещаемой темы. Это объясняется тем, что создатели картины пытаются повлиять на ситуацию с российскими гражданами, удерживаемыми в ливийской тюрьме.

По словам продюсера, очень важно соблюдать корректность в передаче информации, не допускать даже минимальные неосторожности или отклонения от правды. В то же время, необходимо учитывать интересы и правила киноиндустрии разных стран, чтобы охватить как можно большую аудиторию.

«Наш фильм обязательно повлияет на ситуацию. Если бы мы об этом не думали, то этот фильм бы не снимали», - подчеркивает Щеглов.

Продюсер выразил уверенность, что подобные фильмы необходимы обществу. Смотреть их должны люди по всему земному шару, и тогда россияне будут освобождены.

Сегодня на официальной странице фильма "Шугалей-2" вышел первый трейлер. Вторая часть кинокартины расскажет зрителям о том, как социологи выживают в тяжелых условиях ливийской тюрьмы, и смогут ли они вернуться на родину.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан до сих пор удерживаются террористами так называемого ПНС в бесчеловечных условиях в ливийской тюрьме "Митига". Им не были предъявлены никакие обвинения, что является нарушением международного права.

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Автор: Ирина Большунова
#фильм #трейлер #шугалей-2 #Щеглов

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