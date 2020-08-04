Более 5,5 тыс. избирательных участков открылись в Белоруссии

Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии стартует 4 августа. Оно пройдет более чем на 5,5 тыс. избирательных участков, 44 из которых открыты за границей.

Начало процесса волеизъявления граждан совпало с ежегодным обращением белорусского лидера к народу и Национальному собранию. Примечательно, что это первое обращение Лукашенко к белорусам, которое он делает не из Овального зала Дома правительства, а из Дворца республики.

Лукашенко в ходе обращения рассказал о планах по развитию страны.