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13:46   4 Августа 2020
Политика

Более 5,5 тыс. избирательных участков открылись в Белоруссии

Более 5,5 тыс. избирательных участков открылись в Белоруссии

Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии стартует 4 августа. Оно пройдет более чем на 5,5 тыс. избирательных участков, 44 из которых открыты за границей.

Начало процесса волеизъявления граждан совпало с ежегодным обращением белорусского лидера к народу и Национальному собранию. Примечательно, что это первое обращение Лукашенко к белорусам, которое он делает не из Овального зала Дома правительства, а из Дворца республики.

Лукашенко в ходе обращения рассказал о планах по развитию страны.

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Автор: Юлия Яковлева
#выборы #белоруссия #лукашенко

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