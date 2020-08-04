МИД Китая попросил США "не открывать ящик Пандоры" запретом TikTok

Китай ответил на угрозы США запретить соцсеть TikTok. Как говорится в сообщении МИД страны, Вашингтону лучше "не открывать ящик Пандоры".

Китайское министерство иностранных дел отмечает, что по логике США любое государство может принимать аналогичные запреты под предлогом защиты национальной безопасности.

"США не нужно открывать ящик Пандоры, иначе будут сами пожинать горькие плоды", — цитирует сообщение ведомства RT.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Китая продать Америке соцсеть TikTok до 15 сентября.