Британский таблоид Daily Mail опубликовал видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. Нательный регистратор офицера полиции зафиксировал последние минуты жизни мужчины, в течение которых он вел себя неадекватно, не подчинялся приказам правоохранителей и произносил ставшую знаменитой фразу «я не могу дышать» еще до того, как полицейский Дерек Шовин повалил его на асфальт.

Научный сотрудник Института США и Канады, американист Александра Филиппенко уверена, что неадекватное поведение Флойда не оправдывает полицейского, который в течение девяти минут держал колено на шее подозреваемого, что и повлекло его смерть.

«Какое бы преступление этот человек не совершил, как бы он себя не вел, доводить до гибели в той ситуации нельзя было. Тем не менее хочется надеяться, что появление этой видеозаписи снизит градус в американских протестах. Я не думаю, что запись с видеорегистратора может полностью прекратить общественные недовольства, но успокоить некоторых граждан может вполне», — заявила Филиппенко.

На записи видно, что Джордж Флойд, стоя в наручниках у полицейской машины, жалуется на клаустрофобию. Член-корреспондент Академии военных наук РФ, политолог-американист Сергей Судаков удивился запоздалому обнародованию записи.

«Почему эти кадры не были опубликованы сразу? Почему их не крутили круглосуточно по телевизионным каналам? Почему не рассказывали, кем на самом деле был Джордж Флойд, насколько это серьезный преступник? В результате США сейчас переживают протесты, которых, на мой взгляд, еще не было в современной истории страны», — обратил внимание эксперт.

Джордж Флойд пять раз привлекался к уголовной ответственности. В юности он был осужден за хранение наркотиков и мелкие кражи, в 2007 году пошел на вооруженное ограбление, в ходе которого афроамериканец угрожал пистолетом женщине.

Судаков полагает, что для американцев, уставших от безработицы и коронавируса, смерть Флойда послужила «спусковым крючком». Недовольство общественности вылилось в протесты, которые не стихают уже несколько месяцев. Но дело в том, что сейчас на улицы американских городов выходят уже не те люди, которые скандировали «Black Lives Matter» (жизнь темнокожих имеет значение — англ.) в начале июня 2020 года.

«Иногда нужно просто занять позицию наблюдателя, и пожар начнет тушить сам себя. Протестов сейчас действительно много, но посмотрите, кто выходит сейчас на них. Это совсем другие люди, я уже не говорю о вооруженных членах "антифа". В большей степени, это просто безработные люди, и протесты с требованиями у них уже абсолютно другие. Тут стоит говорить о проблемах, которые существуют в США на сегодняшний день», — добавил Судаков.

Людей волнует качество жизни, отсутствие работы и недоступные условия медицинской страховки. И видеозапись, опубликованная Daily Mail, говорит не о завершении протестов, считает американист.

«Это видео говорит: "Ребята, прошли месяцы с тех пор, как вы вышли на улицы. Да, что-то изменилось. Но задумайтесь: за это время вы принесли несчастий своей стране больше, чем любой полицейский. Виновник смерти афроамериканца будет наказан, но вы превращаетесь в таких же флойдов, которые просто не уважают свою страну"», — заключил Судаков.

Массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока другие полицейские надевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.