Крымский мост-2020: Без пробок, лимузинов и селфи

Крымский мост для россиян — уже никакая не новость. Только за два летних месяца одноименный пролив пересекли более миллиона автомобилей. Жители Керчи сравнительно новой переправой зачастую пользуются для прозаичных поездок по магазинам. Шопинг в Крыму пока еще качественно отличается от того, что предлагает обитателям полуострова «материк».

Подсаживаюсь в машину к двум таким модницам на пути с «континента». Заднее сиденье со мной делят многочисленные пакеты с одеждой.

«В Керчи, конечно, есть магазины, но держат их женщины за 50. А у нас с ними вкусы расходятся», — объясняют мне девушки.

По словам попутчиц, если в город и завозят одежду завозят одежду «поактуальнее», то в ней ходят все. А любимый сетевой масс-маркет под санкции лезть не хочет. Поэтому сто с небольшим километров и пара часов в современном торговом центре — выбор многих из прекрасной половины Керчи.

Ожидать от новых знакомых предупреждения в стиле «внимание, Крымский мост!» не приходится. Девушки говорят о своем. Для них подобные пейзажи — дело привычное. Палящее солнце, однотипные таманские виды и убаюкивающий акцент заставляют заснуть.

«Неужели я проспала?», — думаю про себя.

Нет-нет. Через пять минут приходит успокоение: вот он, перед нами — герой фильмов, герой песен. Въезжаем на мост. В конце концов, было бы глупо пропустить цель поездки.

Правда, и здесь ничего необычного. Глаза попутчиц не горят, дорогие лимузины мимо не проносятся. Разве что непривычна близость моря. Ни пробок, ни селфящихся туристов увидеть не удается. До этого дорога хотя бы изобиловала арбузными лавками и пешеходами с рюкзаками. А здесь — пустота.

«Кажется, я уже загорела», — жалуется водитель на светило за лобовым стеклом.

В разговоре о солнце девушки забывают рассказать о традициях. Оказывается, проезжая под сводами единственной арки моста, загадывают желание. Если вы, как и я, свой момент упустили, не расстраивайтесь. В Керчи можно сесть на яхту, и за сорок минут морской прогулки исправить досадную оплошность.

Вообще из поездки по Крымскому мосту можно сделать настоящее приключение. Посидеть на дорожку на одноименной скамье в Тамани. Там же сделать фото с Михаилом Лермонтовым. По пути попытаться увидеть дельфинов, обитающих поблизости. Официальные аккаунты моста в социальных сетях также рекомендовали включить хит стройки «Я забиваю сваю», но объект сдали. В машинах теперь звучат песни «поактуальнее».

Крымский мост еще называют Керченским, но многие, использовав транспортный переход, проносятся мимо главного города на востоке полуострова. Впереди Феодосия, Ялта, Симферополь, наконец.

Керчане не обижены. До строительства моста внимания к городу-герою было гораздо меньше. А сейчас и рыбу ловить веселее с синей подсветкой на горизонте, и шопинг, слава Богу, наладился. Жизнь стала «поактуальнее».