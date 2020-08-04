Москва не рассматривает возможность обмена Пола Уилана

Российская сторона не обсуждает с Правительством США возможность обмена Пола Уилана, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков указал, что Россия не рассматривает возможность обмена Пола Уилана, задержанного в декабре 2018 года в РФ за шпионаж. Американец 2 июля был приговорен к 16 годам тюремного заключения по статье 276 УК РФ, предусматривающей от 10 до 20 лет лишения свободы.

Примечательно, что сторона защиты не стала обжаловать приговор гражданину США. По словам адвоката, при задержании у Уилана при себе были сведения, содержащие государственную тайну.