Лукашенко заявил, что Белоруссия не вернется к Конституции 1994 года

Белоруссия не вернется к Конституции 1994 года. Об этом сообщил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Запрет на возврат Белоруссии к Конституции 1994 года является одним из основных требований оппозиции государства.

4 августа Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет в стране нужно провести референдум по изменению Основного закона страны. Информация об этом появилась в местной газете "Звезда". Политик подчеркнул, что белорусы должны сами установить степень ответственности за судьбу своего государства, но по закону - через правовые отношения.