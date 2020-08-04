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12:53   4 Августа 2020
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия не вернется к Конституции 1994 года

Лукашенко заявил, что Белоруссия не вернется к Конституции 1994 года

Белоруссия не вернется к Конституции 1994 года. Об этом сообщил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Запрет на возврат Белоруссии к Конституции 1994 года является одним из основных требований оппозиции государства.

4 августа Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет в стране нужно провести референдум по изменению Основного закона страны. Информация об этом появилась в местной газете "Звезда". Политик подчеркнул, что белорусы должны сами установить степень ответственности за судьбу своего государства, но по закону - через правовые отношения.

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Автор: Яна Либерман
#белоруссия #лукашенко #конституция

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