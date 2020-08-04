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12:53   4 Августа 2020
Общество

Новое видео ареста Джорджа Флойда появилось в Сети

Новое видео ареста Джорджа Флойда появилось в Сети

Эксклюзивные кадры с нательных камер полицейских, участвовавших в задержании Джорджа Флойда, впервые появились в Сети.

Видео опубликовало британское издание DailyMail. На кадрах видно, как полицейские подходят к машине Флойда с пистолетом. В ответ на это безоружный мужчина плачет и просит не стрелять.

Полицейские силой вытащили его из машины и надели наручники. После неудачных попыток посадить Флойда в служебную машину, афроамериканец оказывается лежащим на земле с коленом офицера Шовина на шее. Со временем голос Флойда слабеет и он погибает.

После смерти Джорджа Флойда в США начались протесты, которые продолжаются до сих пор.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #BLM #Джордж Флойд

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