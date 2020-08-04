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12:39   4 Августа 2020
Армия

Мемориал военным медсестрам торжественно открыт в Хмеймиме

Мемориал военным медсестрам торжественно открыт в Хмеймиме

Память погибших в Алеппо медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой увековечена мемориалом на авиабазе в Хмеймиме. Скромный черный обелиск украшен портретами героинь с указанием их имен и дат жизни.

Поездка в Алеппо 5 декабря 2016 года двух медсестер, сержантов медицинского отряда специального назначения Надежды Дураченко и Галины Михайловой в составе мобильного госпиталя оказалась для них последней в жизни. Как напоминает РИА Новости, развернутый на месте госпиталь был обстрелян из артиллерии боевиками сирийской оппозиции, поддерживаемой Западом.

Коллеги и сослуживцы погибших медсестер решили увековечить их память и собрали деньги на памятник, который был установлен на авиабазе в Хмеймиме, откуда героини отправились в последний путь. При открытии мемориала звучала музыка и был дан оружейный салют.

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Автор: Кристина Мокроусова
#алеппо #хмеймим #военные медики

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