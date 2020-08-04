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12:35   4 Августа 2020
Общество

Российские туристы смогут отправиться в Черногорию уже в августе

Российские туристы смогут отправиться в Черногорию уже в августе

Черногория разрешила россиянам прилетать на отдых без каких-либо дополнительных условий, но Россия пока не возобновила рейсы в страну, сообщает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Самолеты могут пустить уже в августе или сентябре текущего года. Черногория открыла границы, но для путешествия нужен транспорт. Барзыкин отметил, что в стране сейчас самый подходящий сезон для отдыха.

Эксперт сообщил, что перед открытием границ с Черногорией нужно выяснить насколько это безопасно и выгодно для граждан, так как возможна вторая волна коронавируса. Сейчас все зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в странах, передает телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #отдых #Черногорие

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