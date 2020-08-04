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12:33   4 Августа 2020
Происшествия

Следствие предъявило обвинение захватчику банка в Киеве

Следствие предъявило обвинение захватчику банка в Киеве

Следствие предъявило обвинение злоумышленнику, который угрожал взорвать банк в Киеве.

Обвинение было предъявлено в совершении террористического акта с угрозой взрыва. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру Украины.

Мужчина вошел 3 августа в отделение банка в торговом центре "Леонардо". Он заявил, что в его рюкзаке находится бомба. Работники организации покинули помещение. Руководительница отделения осталась на месте по собственному желанию. Спецназ задержал захватчика в тот же день. Никто не пострадал.

Злоумышленник оказался гражданином Узбекистана. Он требовал предоставить ему доступ к прессе, правоохранители разрешили нескольким съемочным группам войти в банк. Задержание мужчины произошло во время интервью с журналистами.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #киев #террорист #обвинение

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