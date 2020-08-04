Черногория разрешила въезд в страну россиянам без предъявления справок об отсутствии COVID-19 и прохождения обязательного карантина. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) обновил перечень «зеленых стран», куда, помимо России и стран ЕС, вошел Азербайджан.

Однако пока нет никакой информации о возобновлении авиаперелетов между РФ и Черногорией. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, путешественники смогут вылететь, как только принимающая сторона гарантирует безопасность.

«Важно определить уровень их зараженности и насколько большие риски оттуда нашим туристам привезти вирус обратно. И не надо забывать, как еще недавно там удерживали наших туристов, требуя от нас, чтобы в обмен мы поставили борт для граждан Черногории. Поэтому, думаю, учитывая совокупность всех факторов, в первую очередь, конечно, безопасность для наших граждан, будут приниматься решения авиаперевозки. Пока их нет», — сообщил он «Политике сегодня».

На решение Черногории открыть границы россиянам, по мнению эксперта, повлиял пример других стран. Однако во главе угла для всех стран Евросоюза безопасность собственных граждан.

«Италия до октября закрыла границы, Испания целый перечень регионов внесла в красный список. А так да, Черногория — востребованная страна, сезон, они и так много денег потеряли из-за пандемии», — объяснил он.

В начале июня Черногория ограничила въезд гражданам тех стран, где зафиксировано более 25 заболевших на 100 тысяч человек.

По данным института общественного здравоохранения Черногории, на сегодня в стране чуть больше 1500 выявленных случаев заболевания коронавирусом. В Черногории действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия, не работают детсады.