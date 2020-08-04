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12:20   4 Августа 2020
Происшествия

Отдыхающие в Турции туристы из Германии погибли в ДТП

Отдыхающие в Турции туристы из Германии погибли в ДТП

Сводку дорожно-транспортных происшествий в Турции пополнили еще два инцидента с жертвами в разных частях страны.

Автомобиль с немецкими номерами попал в аварию на 185-м километре трассы Конья — Анкара. Машина немецкой семьи турецкого происхождения столкнулась с грузовиком, стоящим на обочине. Находившиеся в машине пять человек погибли на месте. Обстоятельства уточняются.

Автобус с работниками системы образования района Юксекова провинции Хаккяри в понедельник утром, 3 августа, направлялся на пикник. На горном серпантине транспортное средство сорвалось в обрыв по неизвестной причине. В результате аварии один человек находится в тяжелом состоянии и еще шестеро погибли.

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Автор: Илья Романович
#авария #дтп #турция

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