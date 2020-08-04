Лукашенко начал выступление с посланием к народу и парламенту Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал выступление с посланием к народу и парламенту республики. Выступление проходит во Дворце республики.

По словам Лукашенко, мир становится более непредсказуемым и нестабильным, а планета "скатывается к пропасти". В своем выступлении он подчеркнул, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, кто бы ни был у власти в обеих странах. Также белорусский лидер заявил о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Накануне он опубликовал предвыборную программу, где обещает повысить зарплаты жителям республики в два раза, а также провести референдум по изменениям в Основной закон республики.