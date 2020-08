Ураган Исаиас: американцы делятся кадрами стихийного бедствия в соцсетях

Вечером в понедельник, 3 августа, на Атлантическое побережье Америки обрушился ураган Исаиас, о котором ранее предупредил Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

Storm surge warnings and watches remain in effect for portions of the North Carolina coast, where #Isaias could produce as much as 3-5 ft of flooding above ground level. 1-3 ft is expected farther north from Virginia to southeastern Massachusetts. https://t.co/gjqRQhRrj1 pic.twitter.com/omfpY54Oqk — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 4, 2020

Ураган сформировался в Атлантическом океане. Первые видео стихии появились в Twitter уже 1 августа, когда Исаиас достиг столицы Багамских островов — города Нассау.

Скорость ветра Исаиас в пределах атмосферного явления достигает 38 м/с. По данным местных СМИ, в городе Оушн-Айл-Бич (Северная Каролина) ураган стал причиной нескольких пожаров и наводнений.

Scott Jackson sent in this photo of the fires on Ocean Isle beach near where Hurricane Isaias made landfall. Live team coverage on WRAL News continues overnight. pic.twitter.com/wLEHsET57x — WRAL Kat Campbell (@katcampbellwx) August 4, 2020

По информации Национального центра, сейчас ураган перемещается на северо-восток со скоростью 10,8 м/с. Жители штатов на Восточном побережье США делятся красноречивыми кадрами о силе стихии.

Not quite usable audio but I tried ????????‍♂️ #Isaias ???? pic.twitter.com/M1nUBjN2Hf — Rob Marciano (@RobMarciano) August 4, 2020

Курортный город Миртл-Бич на берегу Атлантического океана (Южная Каролина) привлекает семейные пары и туристов со всей страны. Пляж в этом городе считается одним из самых лучших на востоке США, но сейчас люди не понимают, кто решается зайти в воду в такую погоду.

Crazy people on the beach and in the water at North Myrtle Beach. #ISAIAS pic.twitter.com/PhfdJ8HQSE — Beth York (@BethYor17691977) August 4, 2020

There is 50 mph winds and this dude is kayaking #MyrtleBeach #HurricaneIsaias2020 pic.twitter.com/ZOGmjXc8LB — baccah in quarantine (@The_Real_Baccah) August 3, 2020

Прогнозируется, что к вечеру 4 августа ураган распространится на все штаты вдоль побережья Атлантики, вплоть до Новой Англии. Жителей предупредили о возможных перебоях в подаче электроэнергии.

We are staying on top of #Isaias as it has made landfall over the Carolinas and making its way northward. Hazards include storm surge, flash flooding, heavy rain and winds. Stay tuned to @WeatherNation as we continue our coverage on this storm. #scwx pic.twitter.com/kIMXoj32n4 — WeatherNation (@WeatherNation) August 4, 2020

A current look at what this neighborhood in Suffolk is dealing with as the city is under a Tornado Warning ????⚠️ This is off of Culloden St. #13NewsNow #ISAIAS pic.twitter.com/vTjqWrm89S — Madison Kimbro 13News Now (@MADKIMBRO) August 4, 2020

If you live along the east coast, chances are you're under some headline courtesy of #Isaias. Tropical Storm Warnings run from Charleston to Boston. Even Maine is under a Tropical Storm Watch. pic.twitter.com/4S6bL8d0aP — Eric Snitil (@EricSnitilWx) August 3, 2020

По последним данным NHC, ураган ослабел до уровня тропического шторма, то есть скорость ветра снизилась до 30 м/с.

С июня до конца ноября в США длится так называемый сезон ураганов. По данным NHC, за полгода над Атлантическим океаном, Карибским морем и Мексиканским заливом образуются в среднем 12 тропических штормов, половина из которых усиливаются до ураганов.