Эксперты назвали последствия разрыва налогового соглашения с Кипром

Массовое возвращение российского бизнеса с Кипра не ожидается на фоне прекращения действия налогового соглашения между Москвой и островом, полагают финансовые аналитики.

После расторжения налогового соглашения между двумя государствами структурирование холдингов через Кипр станет не таким выгодным, однако причин для бегства компаний нет, отмечают налоговые консультанты.

Вскоре должно появиться новое соглашение, так как Кипр вряд ли захочет отказаться от рычагов давления на Россию, передает мнение партнера по международному налогообложению "Кроу Экспертиза" Рустама Вахитова издание РБК.

Сложившаяся ситуация может способствовать увеличению интереса к налоговому резидентству в России. Бизнес могут начать переносить в Калининград или Владивосток, считающиеся "русскими офшорами", рассказал директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Александр Токарев.