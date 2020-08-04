Польские враги: как и зачем Варшава разжигает конфликт с РФ и Германией

Жесткой антироссийской риторики в Польше не звучит, уверяет польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Но, по его же словам, есть вопрос, который Варшаву не устраивает — газопровод «Северный поток — 2».

Европейские деньги, уплаченные за российский газ, будут спонсировать разработку и производство российского оружия, утверждает глава польского правительства. В его речи не обошлось и без заботы о благополучии Украины со стороны неравнодушных соседей.

«Украина находится под атакой россиян уже несколько лет. Если господин Путин отрежет Украину от поставок газа в Западную Европу, он сможет делать с ней все, что захочет. Вот почему "Северный поток" и "Северный поток — 2" настолько опасны для нашего региона. Поэтому мы критикуем за них Германию», — заявил Моравецкий, пишет польское издание «Biznes Alert»,

Несмотря на слова премьера Польши об отсутствии «жесткой антироссийской риторики», конфронтация с Россией актуальна для публичной польской политики еще с 1991 года. Но это не единственный фронт борьбы польских политических элит: отношения Варшавы стремительно портятся как с Евросоюзом в целом, так и с его главенствующим игроком — Германией.

О конфликте Польши с РФ и ФРГ «Политика Сегодня» поговорила с кандидатом исторических наук, заместителем директора Института истории и политики МПГУ Владимиром Шаповаловым. Он подчеркнул, что нынешняя позиция Варшавы «на обострение» с Берлином и Москвой связана не только с «Северным потоком — 2».

Казалось бы, при чем тут США?

Первая плоскость «польского вопроса» — геополитическая или даже геоэкономическая, отмечает Шаповалов. Польша претендует на роль главного союзника США в Европе, и по сути, превратилась в плацдарм американской политики в ЕС. Об этом свидетельствуют активные контакты между Польшей и Соединенными Штатами, инициативы Варшавы о размещении на территории страны американской военной базы за счет Польши и переброска нового контингента американских военных, с одновременным уходом части военнослужащих США из Германии.

«Очень явственно смещается акцент американской геополитики в Европе. Если на протяжении 70 послевоенных лет основным центром военно-политического присутствия США в Европе была Германия, то теперь этим центром может стать Польша. Польша в этом заинтересована, нынешнее польское руководство считает, что эксклюзивная позиция главного военно-политического партнера в Европе даст стране существенные дивиденды, и они касаются не только военно-политического сотрудничества, но и экономических аспектов», — рассказал Шаповалов.

Польша рассчитывает на использование проамериканской позиции в качестве трамплина для своего развития. Отсюда и сопротивление российским газопроводам: принципиальная позиция США — не допустить запуска «Северного потока — 2», говорит политолог. Для Вашингтона это экономическая цель. Нужно завоевать европейский газовый рынок, а пока успехи в этом направлении делает Россия.

«Польша в этом вопросе не имеет абсолютно никакого интереса, кроме интереса быть полезной для США. Соответственно, она выполняет американский заказ. Это первая плоскость: Польша, как главный союзник США в настоящем и в будущем. Отсюда готовность Польши "таскать все каштаны из огня" для Соединенных Штатов для того, чтобы занять место их союзника №1», — объясняет Шаповалов.

Курс на поиск внешнего врага

Вторая плоскость недружественной польской политики — внутриполитическая. Еще в 2015 году ко власти пришла право-консервативная партия «Право и дело»: ее депутаты составляют абсолютное большинство в парламенте, от нее пять лет назад баллотировался и выиграл выборы нынешний президент Анджей Дуда. Он же победил на выборах в июне 2020 года, и партия сохранила свои позиции, что негативно восприняли в Брюсселе.

У Еврокомиссии накопилась масса вопросов к национал-консервативному курсу польских властей. Брюссель предъявлял претензии к влиянию правительства Польши на судебную ветвь власти, попыткам ужесточить наказание за аборты, выходу страны из конвенции Совета Европы по борьбе с насилием в отношении женщин, жесткой позиции по ЛГБТ-сообществу, которая явно противоречит общеевропейскому курсу... Отношения Польши и ЕС накалились до такой степени, что в ход пошли взаимные угрозы и шантаж.

Правящая партия строит свой политический капитал на радикальном национализме. В ход идет переписывание истории, проведение агрессивной исторической политики с формированием образов врагов и объединением польского общества вокруг этих образов, разъясняет Шаповалов.

«Таких врагов у Польши два: главный враг — Россия, и в некоторой степени враг Германия. Формируется образ двух исторических противников Польши, которые постоянно захватывали польские земли, лишали Польшу суверенитета, делили между собой, аннексировали и проводили разного рода антипольскую политику. При этом формируются страхи того, что эти враги объединятся», — обозначает цели агрессивной варшавской риторики политолог.

Фантастический союз Москвы и Берлина

Претензии к «Северному потоку — 2» строятся именно на подозрениях ФРГ и РФ в консолидации. При этом никакого российско-германского союза не существует и «в природе быть не может». Германия — член НАТО, и она проводит такую же санкционную политику в отношении России, как и сама Польша, как и Соединенные Штаты, напоминает Шаповалов.

«Но "Северный поток — 2" — совместный российско-немецкий экономический проект, и правящие польские элиты эксплуатируют идею того, что любое сближение России и Германии вредно Польше по определению, потому что усиливает позиции исторических противников польского народа», — заключил историк.

Накануне 9 мая польские политики вновь заговорили о пакте Молотова-Риббентропа, назвав его «военным союзом Сталина и Гитлера», а в конце июня Варшава призвала Госдуму РФ прекратить рассмотрение законопроекта, отменяющего постановление СССР об этом пакте, которое признает исторический документ недействительным. О том, как отреагировали авторы законопроекта на польские претензии читайте в нашем материале.