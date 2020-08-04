Россия создаст «супергероя» для информационной войны

К 2023 году Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям намерено создать сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ). Замглавы ведомства Илья Лазарев сообщил, что умная машина будет распознавать и блокировать фейковые новости.

Также сервис будет учитывать время публикации данных, авторитетность источника (к примеру, сайты государственных новостных агентств) и оригинальность видео и фотоматериалов. Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта, разработчик Роман Душкин объяснил, что создание подобного агрегатора необходимо в контексте современного «информационного противостояния».

«Сейчас с помощью искусственного интеллекта можно генерировать любое количество текстов заданного размера. Можно создавать целые новостные агентства, которые будут ежесекундно создавать огромный поток новостей. И как это будет воздействовать на неокрепшие умы человечества – представить сложно. Поэтому люди, которые смотрят на шаг вперед, уже задумываются, как следить за такой информацией, как ее определять и отсеивать фейки», — сказал специалист.

Душкин также обратил внимание, что современные компьютерные алгоритмы дошли до того уровня, когда создаваемые машиной тексты трудно отличить от продуктов интеллектуальной деятельности человека. Обучаемый искусственный разум уже способен заполонить информационное поле фейковыми новостями и вбросами.

«Поэтому и начинается, по сути, гонка вооружений. Если мы допускаем, что языковые модели искусственного интеллекта используется для создания своеобразного информационного "нападения", то нет ничего удивительного, что те же самые средства ИИ будут использовать для "защиты" от таких данных. Поэтому Роспечать и беспокоит "чистота" информационного пространства», — заявил Душкин.

Разработчик предположил, что для создания такого агрегатора нужно будет совместить несколько подходов в области ИИ. Нейросетевые модели, которые смогут распознавать тексты, написанные машиной, можно снабдить специальными фильтрами для отсеивания фейков.

Душкин привел в пример возможности GPT-3 – языковой модели, созданной исследовательской компанией OpenAI. Алгоритм способен генерировать новости, философские трактаты и даже стихи по образцам. Модель «умнее» своего старшего брата GPT-2 примерно в 116 раз.

В июле 2020 года на сайте сооснователя и бывшего технического директора блокчейн-стартапа OpenZeppelin Мануэля Араоза вышла статья «Почему GPT-3 может стать самым важным событием после биткойна». Этот текст написала языковая модель от OpenAI, которая проанализировала стиль автора сайта. Как отмечал сам Араоз, манера написания практически неотличима от его собственной.

В 2017 году основатель Facebook Марк Цукерберг сообщал, что соцсеть будет использовать искусственный интеллект для отсеивания новостей о терроризме от террористической пропаганды. Создатель Facebook упомянул, что ИИ также сможет определять «планирование терактов в частной переписке». Спустя время, эту строчку убрали. Замглавы Роспечати Илья Лазарев оценил затраты на создание сервиса для Роспечати в 94 миллиона рублей.