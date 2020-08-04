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11:46   4 Августа 2020
Политика

Дания одобрила возобновление строительства "Северного потока — 2"

Дания одобрила возобновление строительства "Северного потока — 2"

Власти Дании одобрили возобновление строительства газопровода "Северный поток — 2". Сообщается, что возражений о строительстве не поступило.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал критику польского премьера Матеуша Моравецкого в адрес Германии из-за ее позиции по "Северному потоку — 2", пишет RT. По словам польского политика, Варшава полагает, что европейские деньги для этого проекта будут спонсировать "российское оружие". Бальбек отметил, что Польша делает такие заявления от досады, так как под давлением США страна не стала заключать с Россией взаимовыгодные газовые соглашения, а теперь жалеет об этом.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #северный поток 2 #дания

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