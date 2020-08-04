Медиацентр "Патриот" обсудит серию убийств с расчленениями в Петербурге

Убийства с расчленениями, произошедшие в Петербурге, обсудят онлайн 4 августа в медиацентре "Патриот".

Прямой эфир на тему "Петербург — столица влюбленных расчленителей? Что происходит с психикой петербуржцев" проведут 4 августа в 14:00 Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот".

Два громких убийства с расчленениями шокировали петербуржцев за последнее время. Историк Олег Соколов расчленил свою возлюбленную аспирантку в ноябре 2019 года, а в конце минувшего месяца "за дело взялась" супруга рэпера Энди Картрайта, которая расфасовала части тела своего мужа по пакетам и спрятала в холодильнике.

Медиацентр рассмотрит интригующие вопросы, которые возникают в связи с этими событиями. В прямом эфире специалисты из разных сфер выяснят, как убийства отразятся на культурной жизни Петербурга и что происходит с психикой людей, совершивших подобное.