Официальный трейлер "Шугалея-2" появился в сети

Первый официальный трейлер фильма "Шугалей-2" уже опубликован в сети. Вторая часть кинокартины расскажет о том, как российские ученые выживают в тяжелейших условиях в чужой стране и смогут ли они в итоге вернуться на родину.

Трейлер нового фильма о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана опубликовало сообщество "Шугалей" ВКонтакте.

Сюжет основан на реальных событиях, случившихся с учеными на территории Ливии. Россиян, проводивших социологическое исследование, похитили боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и уже больше года их держат в тюрьме неофициальной тюрьме "Митига", известной своими пытками и плохими условиями содержания.

Известно, что россияне до сих пор находятся в ливийской тюрьме. Им не были предъявлены никакие обвинения, что противоречит всем международным правам.