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10:40   4 Августа 2020
Общество

Число новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки снизилось до минимума

Число новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки снизилось до минимума

5159 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены в 83 регионах России за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Это минимальное количество, начиная с 23 апреля. Сутки назад было зарегистрировано 5394 новых заболевших.

Сообщается, что у 30% их них не было клинических проявлений заболевания. Также за прошедшие сутки зарегистрировали 144 летальных исхода. Из российских больниц были выписаны 7878 пациентов, переболевших COVID-19.

На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 861 423 случая коронавируса в 85 регионах государства.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #коронавирус #оперштаб

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