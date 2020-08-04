5159 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены в 83 регионах России за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Это минимальное количество, начиная с 23 апреля. Сутки назад было зарегистрировано 5394 новых заболевших.

Сообщается, что у 30% их них не было клинических проявлений заболевания. Также за прошедшие сутки зарегистрировали 144 летальных исхода. Из российских больниц были выписаны 7878 пациентов, переболевших COVID-19.

На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 861 423 случая коронавируса в 85 регионах государства.