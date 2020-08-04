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10:38   4 Августа 2020
Происшествия

Виктор Бут перестал выходить на связь с семьей и адвокатом

Виктор Бут перестал выходить на связь с семьей и адвокатом

Россиянин Виктор Бут, отбывающий тюремный срок в США, перестал выходить на связь. Об этом сообщили его супруга и адвокат.

Жена Бута рассказала, что в последний раз созванивалась с мужем 22 июля, передают "Вести.Ru". Связаться с заключенным в американской тюрьме также не удалось и российским дипломатам. Посольство эту ситуацию пока не прокомментировало.

Известно, что в одном из последних писем Бут сообщал о распространении коронавирусной инфекции в штате Иллинойс, где находится место его заключения.

Осенью прошлого года посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял о намерении российской стороны добиться воссоединения Виктора Бута с семьей.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #тюрьма #виктор бут

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