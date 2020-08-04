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 Слова Трампа о «величайшей ошибке США» объяснили затратами на войны

Слова Трампа о «величайшей ошибке США» объяснили затратами на войны
12:57   4 Августа 2020
Весь мир

Слова Трампа о «величайшей ошибке США» объяснили затратами на войны

Слова Трампа о «величайшей ошибке США» объяснили затратами на войны

Профессор Российского университета дружбы народов, политолог Юрий Почта назвал президента Дональда Трампа не политиком, а бухгалтером, который думает исключительно об экономической выгоде. Так эксперт прокомментировал заявление главы Белого дома о том, что отправка американских войск на Ближний Восток стала «величайшей ошибкой в истории США».

«Трамп совершенно случайный человек на таком посту. Так получилось. Он не политик, поэтому у него нет глубокого и системного понимания национальных интересов и безопасности, геополитических раскладов. Трамп исходит, прежде всего, из финансовых соображений, такой бухгалтер, у которого главная цель — сэкономить и получить максимальную прибыль», — говорит Почта.

Трамп в отношении Ближнего Востока рассуждает как бухгалтер, а не политик

Возмущение Трампа-финансиста решением предыдущей администрации отправить войска на Ближний Восток совершенно справедливы, отмечает профессор. При затратах в триллионы долларов США не получили должной экономической отдачи.

Ранее Трамп писал в Twitter, что вторжение в Ирак и последующие военные действия в регионе обошлись стране в восемь триллионов долларов при внешнем долге более 20 триллионов долларов. Впрочем, как отметил Почта, нельзя утверждать, что Штаты понесли одни лишь убытки.

«Трамп не против заработать на поставках вооружений на тот же Ближний Восток. Военно-промышленный комплекс — существенная часть американской экономики. Сейчас США действуют не прямой вооруженной силой, а дистанционно. Это беспилотники, системы разведки и контрразведки, все то, что называют гибридной войной. Возможно, Трамп подразумевает более умное ведение военных действий, а не тупое расходование средств», — отметил эксперт.

Трамп в отношении Ближнего Востока рассуждает как бухгалтер, а не политик

О «величайшей ошибке в истории США» на Ближнем Востоке нынешний президент говорил не раз. Сейчас эти заявления делаются перед грядущими выборами, полагает Юрий Почта.

«С одной стороны, Трамп разумно действует, пресекая многолетние амбиции внешнеполитических ведомств, разведки, Пентагона. С другой — он ломает систему, которую США и союзники создавали десятки лет. Все это нацелено сейчас уже, конечно, на предвыборную кампанию. Хотя бы сэкономить на внешнеполитических расходах, наверное, для него это сейчас очень существенно», — не исключил Юрий Почта.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.

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Автор: Андрей Рыдаль
#сша #трамп #общество #ближний восток

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