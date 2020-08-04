Бывший король Испании улетел от следователей ради спокойствия нации

Бывший король Испании Хуан Карлос I, оказавшийся под следствием по делу о коррупции, объявил о намерении покинуть страну. По данным El Mundo, он уже находится за пределами Испании. Представители монарха заверили, что он будет доступен для правоохранителей.

«Руководствуясь убеждением в желании лучшего для испанцев, их учреждений и вас как короля, я сообщаю вам о моем взвешенном решении переехать в это время за пределы Испании», — сообщил он в письме к сыну, действующему королю Филиппу VI.

Профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, председатель секции испанистики Российской ассоциации международных исследований Сергей Хенкин объяснил «Политике Сегодня», что бывший король хочет успокоить сограждан.

«Я думаю, это определенный маневр с его стороны, чтобы в стране успокоились страсти по поводу, в том числе, коррупционного скандала в королевской семье. Испания сейчас вообще переживает очень трудный момент, никак не удается создать устойчивое правительство. К этому еще прибавляется пандемия коронавируса. Поэтому этот поступок объясняется желанием Хуана Карлоса немного разрядить обстановку», — считает политолог.

Хуан Карлос I был почитаем на родине, но отношение к нему быстро изменилась из-за подозрений в коррупции. Все началось с несчастного случая. В апреле 2012 года Хуан Карлос решил поохотиться на слонов в южноафриканской стране Ботсван. Во время охоты король упал и сломал шейку бедра. Случай вызвал большой общественный резонанс, но не из-за состояния здоровья главы государства. Испанцев возмутило, что во время жесткой политики экономии, Карлос потратил около 30 тысяч евро на дорогостоящее хобби.

Ситуацию усугубило то, что король является почетным председателем Всемирного фонда дикой природы Испании. Фонд «WWF Испания» выразил сожаление по поводу действий правителя. Монарх был вынужден извиниться и признать, что охота на слонов в Ботсване была ошибкой.

После Карлос оказался замешан в скандале с предпринимательницей Коринной Ларсен, которой передал около 65 миллионов евро. Женщину подозревали в любовной связи с королем. Также отпечаток на репутации главы государства оставили подозрения в лоббировании интересов Саудовской Аравии.

Череда скандалов вынудила короля отказаться от престола в пользу своего сына. После этого Хуан Карлос лишился статуса неприкосновенного лица и против него было заведено дело о коррупции.

«Сейчас мы наблюдаем новый виток этого дела. А левое правительство, в которое входят социалисты, имеет хоть небольшой, но все же перевес в испанском парламенте. Позиции нынешней власти не прочные. Сплочения политических сил, которого требует обстановка с коронавирусом, не происходит. На этом фоне отъезд короля из страны давно обсуждался, чтобы успокоить страсти», — добавил Хенкин.

Адвокат экс-короля Хавьер Санчес-Хунко заявил, что отъезд за границу не помешает Карлосу скрыться от следствия. Дело о коррупции ведет прокуратура Верховного суда Испании. Ранее Филипп VI лишил своего отца жалования. По его указу, Хуан Карлос перестал получать 194 000 евро ежегодно.