Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Осенью и зимой в России появятся новые штаммы, от которых граждане еще не прививались, сообщила глава ведомства Анна Попова. Комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) два раза в год пересматривает штаммы гриппа для четырех и трехвалентных вакцин.

В четырехвалентную вакцину входят два вируса штамма А и два В, а в трехвалентной только один вирус штамма В. ВОЗ рекомендует использовать три обновленных штамма в трехвалентных вакцинах, передает ТАСС.