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10:26   4 Августа 2020
Общество

Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью

Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Осенью и зимой в России появятся новые штаммы, от которых граждане еще не прививались, сообщила глава ведомства Анна Попова. Комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) два раза в год пересматривает штаммы гриппа для четырех и трехвалентных вакцин.

В четырехвалентную вакцину входят два вируса штамма А и два В, а в трехвалентной только один вирус штамма В. ВОЗ рекомендует использовать три обновленных штамма в трехвалентных вакцинах, передает ТАСС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #вирус #штамм

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