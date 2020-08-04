Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Официальный трейлер "Шугалея-2" появился в сети

Официальный трейлер "Шугалея-2" появился в сети

 Число новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки снизилось до минимума

Число новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки снизилось до минимума
Россияне смогут въехать в Черногорию без тестов на COVID-19 и карантина

Россияне смогут въехать в Черногорию без тестов на COVID-19 и карантина

 Пенсионный фонд перечислит по 10 тысяч рублей семьям с детьми в августе

Пенсионный фонд перечислит по 10 тысяч рублей семьям с детьми в августе
Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

 Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии
Официальный трейлер "Шугалея-2" появился в сети

Официальный трейлер "Шугалея-2" появился в сети

 Число новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки снизилось до минимума

Число новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки снизилось до минимума
Россияне смогут въехать в Черногорию без тестов на COVID-19 и карантина

Россияне смогут въехать в Черногорию без тестов на COVID-19 и карантина

 Пенсионный фонд перечислит по 10 тысяч рублей семьям с детьми в августе

Пенсионный фонд перечислит по 10 тысяч рублей семьям с детьми в августе
Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

Запрет на добычу сланцевой нефти может стоить Байдену карьеры

 Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии

Эрдоган не сумел поднять свой рейтинг при помощи Айя-Софии
9:48   4 Августа 2020
Политика

Россияне смогут въехать в Черногорию без тестов на COVID-19 и карантина

Россияне смогут въехать в Черногорию без тестов на COVID-19 и карантина

Черногория объявила о готовности открыть границы для резидентов России и Азербайджана на въезд в страну без дополнительных условий, об этом сообщал Национальный координационный совет по борьбе с заразными болезнями страны.

Когда возобновится прямое авиасообщение с Черногорией, пока не сообщается, но попасть в страну россияне уже могут при помощи стыковочных рейсов в Турции. Как отмечают источники ряда СМИ, решение по России власти Черногории должны были принять еще на минувшей неделе.

На сегодняшний день в Черногории зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом. В конце июля Евросоюз обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны Шенгенской зоны, передает RT.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #азербайджан #черногория

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...