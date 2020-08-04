Россияне смогут въехать в Черногорию без тестов на COVID-19 и карантина

Черногория объявила о готовности открыть границы для резидентов России и Азербайджана на въезд в страну без дополнительных условий, об этом сообщал Национальный координационный совет по борьбе с заразными болезнями страны.

Когда возобновится прямое авиасообщение с Черногорией, пока не сообщается, но попасть в страну россияне уже могут при помощи стыковочных рейсов в Турции. Как отмечают источники ряда СМИ, решение по России власти Черногории должны были принять еще на минувшей неделе.

На сегодняшний день в Черногории зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом. В конце июля Евросоюз обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны Шенгенской зоны, передает RT.