Повышенные дозы облучения радоном обнаружены в пяти регионах России

Роспотребнадзор назвал 5 регионов, в которых наблюдается повышенный показатель радонового облучения.

Повышенные средние дозы облучения радоном зарегистрированы в Забайкальском крае и Еврейской автономной области. Также в списке оказались Ставропольский край, Республика Тыва и Иркутская область. Показатель облучения в этих регионах варьируется от 5,38 мЗв/год до 7,35 мЗв/год.

Радон, радиоактивный газ естественного происхождения, считается одной из основных причин развития рака легких.