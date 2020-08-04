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9:47   4 Августа 2020
Общество

Повышенные дозы облучения радоном обнаружены в пяти регионах России

Повышенные дозы облучения радоном обнаружены в пяти регионах России

Роспотребнадзор назвал 5 регионов, в которых наблюдается повышенный показатель радонового облучения.

Повышенные средние дозы облучения радоном зарегистрированы в Забайкальском крае и Еврейской автономной области. Также в списке оказались Ставропольский край, Республика Тыва и Иркутская область. Показатель облучения в этих регионах варьируется от 5,38 мЗв/год до 7,35 мЗв/год.

Радон, радиоактивный газ естественного происхождения, считается одной из основных причин развития рака легких.

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Автор: Ирина Большунова
#роспотребнадзор #радиация #радон #облучение

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