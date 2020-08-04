В центре Гамалеи объяснили, почему вакцину от COVID-19 не проверяют на детях

Лекарство, способное одержать победу над коронавирусом, временно будет недоступно для детей, заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцину от COVID-19 можно использовать только в том случае, если препарат прошел весь цикл испытаний на взрослых, рассказал он. После завершения третьей фазы испытаний, исследования можно будет проводить и на детях.

Перед применением вакцины у несовершеннолетних медики организовывают доклинические испытания на неполовозрелых животных, уточнил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. Он также напомнил, что дети легче переносят заболевание, передает РИА Новости.

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